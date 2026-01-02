Jak działa spawanie drewna. Technologia odkryta przez pomyłkę 20 lat temu.
Przy testach na łączenie drewna za pomocą plastiku i zgrzewania wibracyjnego, ktoś zapomniał dodać plastiku.Neocaridina
Komentarze (18)
@mocten: frykcyjnie
To jeszcze nic. Rosyjscy uczeni zapomnieli o plastiku i o drewnie, i wyszedł im etanol.
...że samym etanolem można się potężnie zespawać
@qciek:
Powinienem napisać ultrasoniczne.
https://www.youtube.com/watch?v=gng83cQN8BE