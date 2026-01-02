Potwierdzenie istnienia planety swobodnej - sensacyjne odkrycie Polaków
Po raz pierwszy w dziejach nauki udało się jednoznacznie potwierdzić istnienie planety swobodnej.AcyX
Komentarze (24)
Odkrycie i bezpośrednie wyznaczenie masy planety swobodnej – przełom w dziedzinie badania planet pozasłonecznych!
Międzynarodowy zespół astronomów, z kluczowym udziałem naukowców z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, po raz pierwszy w historii bezpośrednio „zważył” planetę swobodną – obiekt planetarny wędrujący samotnie przez Drogę Mleczną, niezwiązany z żadną gwiazdą. 🪐
Życie w postaci bakterii czy innych prostych organizmów jest możliwe - tak samo na takim Marsie, Europie jak i na swobodnej planecie, pod warunkiem odpowiedniego składu pierwiastkowego.
