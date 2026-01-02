Tak kiedyś sobie rozważałem jak by funkcjonowała taka planeta - i w sumie, w odpowiednim układzie, mogłoby istnieć na niej życie. A dokładniej nie na niej, a na jej księżycach. Przy odpowiednio masywnej planecie i dużych lodowych księżycach - typu Europa - siły pływowe rozgrzewają jądro księżyca na tyle, by utrzymać ciepłotę w podlodowym oceanie. A jak jest woda i ciepło, to może i mogłoby występować życie ( ʘ ‿ ʘ )