Psy zagryzły 5 kangurów i muflona w Mini Zoo w Goreniu Dużym.
Z dokumentacji filmowej udostępnionej przez poszkodowaną wynika, że ataku na zwierzęta dokonały psy poinformowała Karolina Hunker, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.epicentrum_chaosu
A tak serio jak najwyższą karą dla właścicieli psów za szkody jakie wyrządzają będą nadal pouczenia to nic się nie zmieni. Trzeba zacząć traktować zsbójstwa przy użyciu psa na równini z tymi dokonywanymi przy użyciu broni. A zostawienie psa bez nadzoru, jak zostawienie broni bez nadzoru.
Jedyne co dobrego w tej sytuacji to to , że nie zagryzły człowieka,
Ale co tam zagryziony przez agresywne psy człowiek czy zwierzę prawodawca to olewa a lobby psiarskie rośnie w siłę.
Można powiedzieć nasz kraj psa warty.
@thedi1957: jak by zagryzły swojego właściciela to strata była by mniejsza niż 5 kangurów i muflon, one przynajmniej nie narażają nikogo na śmierć
Raczej psiego wuja warty.
Posiadanie psów powinno być możliwe tylko za posiadaniem odpowiednich pozwoleń i po wykonaniu odpowiednich testów.
#psiapatologia