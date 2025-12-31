VeloBank (dawny Getin Bank) właśnie ogłosił, że obsługa gotówkowa będzie możliwa we wszystkich oddziałach tylko w wybrane dni. Potrzebujesz wypłacić większą ilość gotówki? Stój godzinę przy bankomacie i wypłacaj w małych kwotach.
VeloBank - brak obsługi gotówkowej we wtorki i czwartki
gotówka tak zniknie małymi kroczkami splotem ekonomicznych decyzji
@isiaczek: czyli do dziadwoskiej usługi dojdzie dziadowski serwis internetowy
super
Mało tego - obecnie wciąż również likwidowane są bankomaty - ich liczba również spada, bo sami ludzie coraz częściej korzystają z płatności bezgotówkowych - prawdziwy skok tego zjawiska zaobserwowano podczas pandemii - i jakby nie patrzeć nie opłaca się ich utrzymywać.
Nie bądź taką królową dramatu. Nie będziesz stał godzinę przy bankomacie.