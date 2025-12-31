Dla mnie to jest hit, chyba we wszystkich bankach, że idziesz wypłacić 100k i Bożenka przynosi ci ten hajs do stolika, na ogólnej sali, gdzie wszyscy inni siedzą w poczekalni albo przy swoich stolikach, pyta cie na głos czy to miało być 100k na pewno i liczy ten hajs na liczarce przy wszystkich, a potem jeszcze musisz się prosić, żeby ci kopertę dali, bo ta torebka, w której przynieśli z sejfu hajs Pokaż całość