Pastor z Berlina odkrył, że jego dziadek był znanym nazistowskim zbrodniarzem
47-letni Henrik Lenkeit z Berlina przeżył prawdziwy wstrząs, gdy przypadkiem odkrył, że jego biologicznym dziadkiem był jeden z największych zbrodniarzy w historii - Heinrich Himmler, prawa ręka Adolfa Hitlera. "Zadajesz sobie pytanie: co odziedziczyłem po nim?" - mówi mężczyzna.ZobaczLink
No właśnie nic szczególnego nie odziedziczył. Prawdopodobnie różnych Himmlerów w każdym społeczeństwie jest sporo, zawsze byli i będą, tyle tylko, że nie zdarzają się określone okoliczności, które kierują ich w ten sposób, że wychodzi z nich prawdziwy Himmler. Zachowań się nie dziedziczy, tylko co najwyżej pewne skłonności, a od tych do określonego postępowania jest jeszcze bardzo długa droga. Wychowanie, środowisko, czynniki kulturowe to podstawa.
......Teraz przygotowuje książkę.....
https://english.elpais.com/international/2025-11-08/the-unsuspecting-grandson-of-heinrich-himmler-on-spains-costa-del-sol.html
w gruzji czy rosji nikomu nie przyjdzie do głowy zeby sie kajać za stalina
Indianie zostali wymordowani prawem podboju. Cięzki i bez sensu oceniać jest ówczesny świat z dzisiejszej wygodnej perspektywy.
Co prawda mozna dziś w "bardziej cywilizowanym świecie" robić jakieś ukłony w
No geny na pewno;) + taki dodatek do charakteru - Niemcy mają rację;)
Niemców nienawidzę od dziecka.."