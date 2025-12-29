"Zadajesz sobie pytanie: co odziedziczyłem po nim?"

No właśnie nic szczególnego nie odziedziczył. Prawdopodobnie różnych Himmlerów w każdym społeczeństwie jest sporo, zawsze byli i będą, tyle tylko, że nie zdarzają się określone okoliczności, które kierują ich w ten sposób, że wychodzi z nich prawdziwy Himmler. Zachowań się nie dziedziczy, tylko co najwyżej pewne skłonności, a od tych do określonego postępowania jest jeszcze bardzo długa droga. Wychowanie, środowisko, czynniki kulturowe to podstawa.