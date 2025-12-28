Sejm przyjął przed świętami nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, która ma umożliwić wznowienie prac przy tunelu średnicowym w Łodzi. Inwestycja od ponad roku jest zablokowana po częściowym zawaleniu się kamienicy przy al. 1 Maja. Nowe przepisy mają dać PKP PLK narzędzia do wykupu nieruchomośc