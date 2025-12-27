Dlaczego Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków
Decyzja Konrada Mazowieckiego o sprowadzeniu Krzyżaków do Polski zapoczątkowała serię wydarzeń, które doprowadziły do utraty Prus i setek lat konfliktów. Z jej konsekwencjami nasz kraj zmagał się przez kilka kolejnych wieków.krytyk1205
Na pewno więcej niż kilka wieków, a bardziej nawet do dziś. To Prusy zjednoczyły Niemcy.
Jego północne ziemie były regularnie najeżdżane i pustoszone przez pogańskie plemiona. Dyplomacja nic nie dawała. Chrystianizacja była pozorna i nic nie dawała. Walki zbrojne nie przynosiły rezultatu, Prusowie byli bandytami o mentalności karalucha i nie trzymali się żadnych zasad. Odradzali się jak Zergi, znowu paląc i rabując. Każdy kto grał w jakąkolwiek strategię dobrze
Najpierw Ludwik Węgierski ostrzegał króla Polski o krzyżakach, ale ten oczywiście wiedział lepiej i zakontraktował ich do walki z poganami. A jak ci zrobili swoje to Polska nie dotrzymała żadnych postanowień kontraktu, więc krzyżacy zaczęli plądrować polskie wioski i okopali się w Prusach całkowicie tworząc de facto państwo. Przez głupotę, chytrość i jeszcze raz głupotę Polski. Konflikt
albo nawet w 39 uderzyć na Berlin, ale generałowie anglosascy rządzili frontem i kazali rozproszyć armię
