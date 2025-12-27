W skrócie: Konrad Mazowiecki postąpił bardzo źle (patrząc z perspektywy historycznej), ale nie mogę mieć do niego wielkich pretensji.



Jego północne ziemie były regularnie najeżdżane i pustoszone przez pogańskie plemiona. Dyplomacja nic nie dawała. Chrystianizacja była pozorna i nic nie dawała. Walki zbrojne nie przynosiły rezultatu, Prusowie byli bandytami o mentalności karalucha i nie trzymali się żadnych zasad. Odradzali się jak Zergi, znowu paląc i rabując. Każdy kto grał w jakąkolwiek strategię dobrze Pokaż całość