Bez uwalniania nieużywanych od lat adresów jest to kompletnie bez sensu. Zmieniasz adres ale stary i tak funkcjonuje więc nie zyskujesz tak naprawdę nic i dla przeciętnego użytkownika zmiana jest kosmetyczne. Co innego gdyby Google właśnie zwracało do puli adresy, na które ktoś się nie logował np. 5 lat - wtedy miałoby to sens bo mogło by się zwolnić n. imie.nazwisko@gmail.com albo albo jakieś prostsze warianty z imieniem i nazwiskiem.