Google pozwoli zmienić nazwę konta Gmail
Użytkownicy będą mogli zmienić swój obecny adres @gmail.com na nowy adres z inną nazwą. Najważniejsze jest to, że taka zmiana nie wpłynie na dane zapisane na koncie. Stary adres e-mail nie zniknie całkowicie. Zostanie ustawiony jako alias.matixrr
Komentarze (77)
Ja mam smyramcikamaza91@gmail.com
@Rst00: An inactive Google Account is an account that has not been used within a 2-year period. Google reserves the right to delete an inactive Google Account
https://support.google.com/accounts/answer/12418290?hl=en
adresemail+alias@gmail.com na rozne spamy
I w jaki niby sposób ten protip ma mi ułatwić walkę ze spamem?
Na każdej gównostronce mam dokładać inny alias i w razie wycieku za każdym razem mam go wrzucać na black listę? A jeśli chciałbym kiedyś tam np. zresetować hasło to odblokowywać go na chwilę i znowu blokować? Wygodne w pytę.
Nie mówiąc już o tym, że dla spambota ignorowanie wszystkiego co po "+" w adresach email to
Idę o zakład, że jest cała masa ludzi co pozakładała sobie fajne adresy jak gmail jeszcze raczkował a teraz albo z nich nie korzystają albo jest im to obojętne i z chęcią opchnęliby swój adres za grube zielone.
@Ekso:
Jeśli akurat jest wolna.
A z tym jest jeszcze większy problem, niż z głupim google.