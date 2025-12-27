Pijana Polska Bieruta. Jak a-----l niszczył kraj po 1945 roku.
Po wojnie ogromna część społeczeństwa żyła w stanie głębokiej traumy. Tymczasem jedną z najczęstszych form ucieczki od problemów i dramatycznych wspomnień był a-----l. Co znamienne mimo powszechnych braków towarów, alkoholu nigdy nie brakowało...Mietowy_
Komentarze (27)
Dzisiaj w rodzinach, nawet na rodzinnych uroczystościach coraz częściej się nie pije alkoholu.
W ciągu lat, na każde święta zmniejszała się u mnie liczba pijących. Na ostatnich świętach nie pił już nikt, było wino i w---a, ale nikt tego nie tknął finalnie.
@luke-mat: Tia za to małolaty walą takie proszki o których w życiu bym nie pomyślał w liceum lub na studiach, a teraz nie jest niczym dziwnym że pół klasy na domówce u 16 latka n--------a klefedron i mdma w krysztale
Ludzie pracujący dzielili się na wiele typów alkoholików, jak się zatrudniłem to musiałem zrobić wkupne czyli kupić a-----l.
@Wwolt: 10/10 xdd
Ciekawe czy są gdzieś wiarygodne statystyki ile samobojstw było w tych pierwszych powojennych latach.
zmanipulowanymi i słabymi się łatwiej rządzi.
"... gdyby nam kiedyś tego zabrakło ...
- Nie, nie zabraknie ! "
( ͡° ͜ʖ ͡°)
A co to wyprodukować a-----l, zwłaszcza wódkę?