Japonia odcina dostawy kluczowych elementów elektronicznych dla reżimu w Pekinie
Po tym, jak maoistowscy komunistyczni bandyci mieli wykraść technologię maszyn litograficznych, Japonia wstrzymuje eksport fotomasek jednego z kluczowych elementów wykorzystywanych w procesie wytwarzania chipów a także innych materiałów, z których korzysta produkcja układów półprzewodnikowych.Spojrzenie_1000_i_jednej_szpary
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
Do dziś dupsko szczypie europejczykow z chińskim drutem w pysku.
To jest 1:1 metoda komunikacji w oblężonej, zdychającej twierdzy. :D I to jest piękna wiadomość dla ludzi ceniących wolność.
ZACHOWAJCIE CZUJNOŚĆ TOWARZYSZE
Chiny to naturalna przeciwwaga dla USA których totalna dominacja wcale na naszą korzyść ani korzyść Europy nie działa. No ale to trzeba mieć łoniaki, żeby takie rzeczy rozumieć.