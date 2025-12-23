Bezdomność w Kościerzynie. Niepełnosprawny mężczyzna mieszkał w namiocie
"Nie mając nóg, poruszał się wyłącznie siłą rąk. Codziennie samodzielnie staczał się z wózka, wczołgiwał pod brezent, a rano w odwrotny sposób wracał na wózek. Z wielkim wysiłkiem dojeżdżał pod sklep, a potem wracał w to samo miejsce. Widok był dla wielu mieszkańców wstrząsający."WroTaMar
Komentarze (55)
@login0654: @staszaiwa alkoholizm tak nie działa. Ani nie da się przestać pić z dnia na dzień będąc w ciągu (w sensie bez detoksu i
Jednak każdego szkoda.
Chciałbym znać przyczyny odmowy, ponieważ od tego w dużej mierze zależy co mam o tej sytuacji myśleć. Jeżeli np. odmawiał, ponieważ uważał że nie chce przyjmować pomocy za darmo, to szanuję, natomiast jeżeli odmawiał bo wymagano od niego żeby nie pił, a picie było dla niego ważniejsze, to sytuacja jest już z goła
@szarekredki: podobno w noclegowniach jest syf kiła i mogiła, łatwo coś tam złapać, wszy czy inne rzeczy, mieszkania nikt ci nie da, jak nie jesteś samotną matką, a zasiłek starczy na tydzień egzystencji, jedynie z głodu nie umrzesz, bo faktycznie są jadłodajnie i mops ci leki ci kupi. Czasem też jest możliwość się umyć, ostrzyc czy wziąć jakieś ciuchy.