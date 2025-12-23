Jeśli w Polsce ktoś ląduje na ulicy to znaczy, że wyłącznie na własne życzenie. Zazwyczaj z powodu pijaństwa. Jest u nas w cholerę pomocy socjalnej, są noclegownie, normalne mieszkania, zasiłki, darmowe jedzenie itp że w zasadzie będąc po prostu śmierdzącym nierobem ma się te podstawowe minimum do normalnego życia i możliwości odbicia z "dna", to na co inni muszą ciężko pracować lub się zadłużać na wiele lat.