Allegro leci totalnie w kulki. InPost doręcza paczki w niedzielę. Mam ulubiony sklep z kawami, który jest też na allegro. Od zawsze pracują w sobotę. Więc jakbym dzisiaj zamówił, to jutro wyślą, więc w niedzielę to bym wyjął z paczkomatu. Logistyka allegro g---o one w niedzielę nie doręcza, więc pokazują dla wszystkich form dostawy poniedziałek