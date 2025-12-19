Allegro i dostawy przed świętami. 9 dni w aplikacji i sprzedaż spadła do zera
Sprzedający na Allegro żalą się, że automatyczny system przewidujący termin dostaw przesyłek pokazuje koniec miesiąca. Mimo sprawnej realizacji przesyłek na już, czyli z dostawą przed świętami. Allegro tłumaczy, że to jednostkowe przypadki.delinquencia
Sprzedawca handlował również dość specyficznym towarem na zamówienie i on mu zaniżał statystyki.
Oczywiście dostawa przez Inpost do paczkomatu (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@pamk22: oni wiecznie o czymś informują. Jedyne na co im zależy to walić po 30% prowizji od sprzedających i wciskać na siłe wszędzie swoje Allegro Delivery, którego nikt nie chce, bo każdy woli paczkomat. Wysyłam max na 2 dzień, a mam robić jakieś fikołki żeby mnie łaskawie nie wycieli ze
Oto co mi allegro odpisało:
"Dzień dobry,
dziękuję za Pana wiadomość i przepraszam za dłuższy czas odpowiedzi.
mają po prostu nie zawyżać czasu dostawy.
wczoraj zamówiłem dwie paczki z terminem dostawy do paczkomatu 9 dni, a dzisiaj rano je odebrałem.
przy opcji kuriera pokazywali 11 dni.
@ParkingPodziemny: Allegro przestawia w chamski sposób na allegro delivery, mimo że do tej pory miałeś swój ulubiony i wykorzystywany sposób dostawy. Zarabia w ten sposób dodatkowy hajs.