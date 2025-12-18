Tajne prace w Shenzhen. Chiny mają swój "Projekt Manhattan"
W laboratorium o zaostrzonym rygorze bezpieczeństwa w Shenzhen chińscy naukowcy zbudowali maszynę do produkcji najnowszych półprzewodników. Maszyna została zbudowana przez byłych pracowników ASML.enterprize
Totalna porażka, że się chińczyków do takich firm zatrudnia. Myślałem że wywiad ich chociaż prześwietla.
Jako ciekawostka: Chiny (ze wsparciem rządu) masowo wysyłają studentów
@ShadyTalezz: Oczywiście że tak jest i reszta twojego komentarza świadczy o tym że nie masz pojęcia o sprawie ani nie miałeś z tym styczności. Tak samo w UK chińscy studenci byli używani do masowej digitalizacji absolutnie całego programu nauczania, absolutnie całych bibliotek. Zdjęcia wszystkiego strona po stronie bądź korzystanie z urządzeń do szybkiergo skanowania
człowieka nie trudno przekonać
Chińczycy robili tak od zawsze. Oni nie traktują ludzi podmiotowo tylko przedmiotowo, co mocno ułatwia tym psycholom walkę.
Wysyłają swoich uzdolnionych ludzi (których mają na pęczki - efekt dużej liczby ludności) na cały świat. Kształcą ich w zachodnich uniwersytetach (które
Kurde to rosja ma ten sam potencjal jesteśmy zgubieni
Szczęść Boże czy chcecie porozmawiać o Black Wallu?
Całe szczęście że produkcji węgla nie skopiowaliśmy od kogoś bo sami się ogarnelismy tego od 100 lat.
Przeznaczono w praktyce nielimitowane środki na rozwój i budowę, wynagrodzenia nie grają roli.