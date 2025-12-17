Popijawa na komendzie policji w Kole. W roli głównej prokurator.
Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Kole, który spowodował kolizję drogową, mając ponad dwa promile alkoholu, kilka godzin wcześniej pił wódkę w budynku komendy policji w Kole . Pikanterii sytuacji dodaje fakt, że mundurowi z tej komendy zatrzymywali później Dariusza K.PustynnyDuch
Komentarze (31)
najlepsze
Czekam na pouczanie prawniczyn, że jest super, więc o co ci chodzi: toksyczne insynuacje, prostackie prawnicze jazdy ad personam ale nie naruszające żadnego art. kk (bo picze prawnicze myślą, że są cwane), pouczanie, że inaczej trzeba rozumieć, system dobrze działa tylko jednostka zawiodła, nie było złamane prawo, a w ogóle są mądrzejsi więc się słuchajcie. XD
Prawnicy to manipulatorzy, często buce i debile.
Skąd wiem? Mój ojciec był milicjantem a potem policjantem
Pół komendy chlało, kryli się, zastępowali jak nie mogli iść na służbę
Mieć ojca policjanta to prawie na pewno mieć ojca alkoholika
Nic miłego mówię wam