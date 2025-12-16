No, ale była c-----ą matką, więc trudno się dziwić.

Moja teściowa też sobie w ten sposób "zbiera", choć m.in. ze względu na nią i opiekę na starość kupiliśmy dom w tej samej mieścince co mieszka. Syn już dawno ją zlał, córka ciągle daje szanse ale co wyciągamy do niej rękę to ją gryzie a ileż można nadstawiać drugi policzek. W te święta najpewniej będzie siedziała sama, bo mój ojciec