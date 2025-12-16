Nawet 750 000 seniorów w Polsce spędzi te święta samotnie.
W te święta ktoś ubierze choinkę tylko dla siebie, a kolędę zaśpiewa do czterech ścian. Ten odcinek jest zaproszeniem, żeby to zmienić - jednym gestem, jednym telefonem, jednymi drzwiami, do których zapukasz. W Polsce 55% osób po 60. roku życia mieszka samotnie.Krakus1906
@Sakad:
Moja teściowa też sobie w ten sposób "zbiera", choć m.in. ze względu na nią i opiekę na starość kupiliśmy dom w tej samej mieścince co mieszka. Syn już dawno ją zlał, córka ciągle daje szanse ale co wyciągamy do niej rękę to ją gryzie a ileż można nadstawiać drugi policzek. W te święta najpewniej będzie siedziała sama, bo mój ojciec
Ludziom nigdy nie dogodzisz ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Starsi ludzie zawsze rozczulają ale jednak za młodu mogli być potworami
@Linnior88: Najczęściej dalej nimi są tylko jak skończą udawać i dostaną coś czego chcą to wracają do naturalnego sposobu bycia (czyli bycia wrzodem)
Niektórzy naprawdę zasługują na samotność i brak pomocy chociaż takie gnidy na starość będą pierwsze żeby dzwonić po pomoc i się żalić że nikt im nie pomaga
Nic mnie tak nie denerwuje jak robienie ze starszych ludzi (kobiet i dzieci) niewinnych, nieskazitelnych i skrzywdzonych ludzi.
Prawda taka, że większość (bo nie wszyscy ofc), była c-------i rodzicami, a teraz płacz.
Sa sme bo ich mężowie nie dożyli 70ki.
rusz dupę do dpsu i zobacz, ile tam dzieciatych starców. albo popytaj w szpitalach o wysypie staruszków przed świętami ( ͡° ͜ʖ ͡°)