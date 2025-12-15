To już pewne! Zakazu produkcji samochodów spalinowych od 2035 roku nie będzie!
We wtorek 16 grudnia 2025 r. Unia Europejska ogłosi zniesienie zakazu produkcji aut spalinowych w 2035 roku. Jakie będąfrancuskie
- #
- #
- #
- #
- 89
- Odpowiedz
We wtorek 16 grudnia 2025 r. Unia Europejska ogłosi zniesienie zakazu produkcji aut spalinowych w 2035 roku. Jakie będąfrancuskie
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (89)
najlepsze
Nie ma się z czego cieszyć. Po pierwotnej decyzji Polska już pozbyła się biznesów np. fabryka silników spalinowych w Bielsku-Białej zamknięta w 2024 roku.
Druga sprawa - czas ładowania elektryków. Przewagą aut spalinowych
@TechnoYoda: @ekektrykpozdalnym @HabaHabaZutZut tak było do przewidzenia, że wszyscy producenci zainwestowali miliardy w elektryki które sprzedają się bardzo słabo, a jak nie bezie zakazu spalionych to w ogóle....
no czy ja wiem, przy każdych wyborach możesz ich odsunąć. przykładowo takie polaczki wysłali na wakacje dwóch gości skazanych z udupienie leppera tzn wąsika i kamińskiego i jak to nazwiesz? głupota czy już zdrada? xD
Delikatne przykręcenie gazu pod garem z gotującą się żabą. Żadnego odchodzenia od krwiożerczej "polityki klimatycznej" nie ma.
to tak jak z Tukiem, który był przeciwko płotu zabezp. Polskę przed imigrantam, teraz już jest jak najbardziej za
to tak jak z Tuskiem, który był przeciwko CPK, teraz już jest jak najbardziej za
....
BEKA
xD
Za komuny nikt nie bronił jeść mięsa, ale dostępność była jaką była...