Masowa s---------a na najpopularniejszej plaży w Australii (Bondi/ Sydney)
Jeszcze nie wiadomo ile osób zginęło. Sam wczoraj byłem tam na imprezie u kumpla.manstain
Komentarze (145)
Typ co rozbroił jednego z napastników to też muzłumanin jakby co.
Uff, czyli się zeruje.
@osetnik: To Australia, poszedłby siedzieć, tak jak u nas - tak że raczej zrobił dobrze ¯\(ツ)/¯
Prawdziwy islam zaczyna egzekucje gdy islamiści zaczynają stanowić 30% społeczeństwa (・へ・)
Dwóch zamachowców robi polowanie na mostku a cywile biegają obok nich zamiast uciekać.
W 6 minucie policja zaczyna ostrzał tych zamachowców ale nieee, zamiast cywile uciekać to nie wiadomo co próbują zrobić.
Pada jeden zamachowiec, drugi próbuje walczyć z policją i pada 2 minuty później. Na mostek próbują wbić cywile, wbiega jeden i policja zaczyna do niego walić bo myśli że tamten
Łaskawy Pan Białek dał taką opcję (╯°□°）╯︵ ┻━┻
tzn.: tendencja SPADKOWA przestępczości pojawiła się na lata ZANIM na osi czasu "odcięło" się wprowadzenie nowych drakońskich ograniczeń, ZANIM jakimkolwiek politykom strzeliła do głowy kampania na przetrzebienie zapasów broni :-*