Jak obejrzałem pełny film to stwierdzam że ludzie w Australii są zwyczajnie głupi.

Dwóch zamachowców robi polowanie na mostku a cywile biegają obok nich zamiast uciekać.

W 6 minucie policja zaczyna ostrzał tych zamachowców ale nieee, zamiast cywile uciekać to nie wiadomo co próbują zrobić.

Pada jeden zamachowiec, drugi próbuje walczyć z policją i pada 2 minuty później. Na mostek próbują wbić cywile, wbiega jeden i policja zaczyna do niego walić bo myśli że tamten Pokaż całość