Agresywny pieszy na czerwonym świetle
Przechodził na czerwonym i skopał auto! 12 grudnia 2025. Wrocław. Skrzyżowanie Powstańców Śląskich i Wiśniowej. Pieszy pWacekponadprawem
Komentarze (54)
najlepsze
@Kosmiczny-Duch: już 2 lata temu się natknąłem na ukraiński kanał na telegramie, gdzie ukry wrzucają filmiki ze skopań polaków, obrażania nas, wyśmiewania, plucia i tego typu atrakcje. wszyscy na grupce sie świetnie bawili i dokazywali sądząc po reakcjach na filmiki :)
@FrasierCrane: spróbuj naszemu rodakowi zwrócić uwagę jak jara fajkę na przystanku. Znajdź 10 różnic. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nieźle ktoś odleciał.
To ze ludzie odwalaja akcje autami to wiadomo, jest tego masa na interncie. Malo kto pamięta jednak o pieszych czy rowerzystach ktorzy odwalaja podobne akcje.
Uwielbiam te wykopowe mądrości opowiadane przez ludzi, którzy siedzą cały dniami przed kompem i nigdzie nie wychodzą xD
Ile już takich sytuacji miałeś specjalisto?
@Kibishi: yhym był już taki jeden kierowca autobusu w katowicach 4 lata temu. obecnie siedzi w więzieniu. dobra porada, jak każda na wykopie :)