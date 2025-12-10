Niebezpieczne psy luzem pod Poznaniem
Niebezpieczne psy biegają bez nadzoru stwarzając niebezpieczeństwo, podchodzą pod drzwi innych domów, ludzie uciekaja. Straż miejska nie potrafi sobie poradzić . Trzeba nagłośnić sprawę zanim dojdzie do tragedii.bin-bash
@NaMoment: Przecież, oni już strzelają do wszystkeigo - w tym nawet do siebie xd
To samo z kotem, koniem, osłem itd.
Powinni mieć też lornetki aby uzyskać pewność, czy taki kot na pewno nie ma nadzoru, bo ktoś może prowadzić nadzór z pewnej odległości. Może z drona. A w razie gdy zidentyfikują opiekuna prowadzącego niedostateczny nadzór, zastrzelić także i jego. To samo ze zbyt beztroskimi, nieodpowoedzialnymi policjantami. I sobą nawzajem bo Seba z bronią powinien być pod ścisłym nadzorem drugiego Seby z bronią!
https://maps.app.goo.gl/aoiUkzqDeEF121ms5
https://maps.app.goo.gl/bNk4XRpGJWcX9B2b7
Był inny z trutką na ślimaki, to według policji "nic nie usprawiedliwia przemocy wobec zwierząt" i też ma sprawę.
Ty byś się poświęcił dla dobra wszystkich sąsiadów w okolicy? Może ty jesteś wyjątkiem, ale mało kto by chciał gnić w pierdlu za psa.
Powyższe działa też na ludzi.
@L0GIN1: Nie no, jednak brzmi jak Choroszcz jeśli sprawia ci radość zabijanie xd
Od tego są służby by się zajęły tym służby. Jak służby dają d--y to trzeba to nagłaśniać i ew. zmienić samorząd, bo w końcu na coś te podatki idą.