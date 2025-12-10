S----a dawcy z genem raka posłużyła do poczęcia prawie 200 dzieci.
Niektóre dzieci już zmarły, a jedynie mniejszość, która odziedziczy mutację, uniknie raka w ciągu swojego życia. Nasienie sprzedawał Duński Europejski Bank. Nasienie dotarło również do Polski.gerwazy-oko
- potencjalne choroby genetyczne (jak w tym wypadku)
- ryzyko, że jego dzieci spotkają się w dorosłym życiu i pójdą ze sobą do łóżka nie wiedząc, że są przyrodnim rodzeństwem - podobno spore, bo ci ludzie często odkrywają, że bardzo dużo ich łączy