CSI Wykop: Zwyrodnialec łamie kotom kręgosłupy w Bytomiu. Jest nagroda!
W dzielnicy Stolarzowice grasuje oprawca, który w bestialski sposób katuje zwierzęta. Scenariusz zawsze ten sam: koty mają naderwane ogony i przerwane rdzenie kręgowe (prawdopodobnie są chwytane za ogon i kręcone). Od sierpnia odnotowano już 4 takie przypadki. Mieszkańcy wyznaczyli nagrodę. NagłośniKruk_
@KolorowychSnow: To możliwe pasuje, i profil psychologiczny i modus operandi bo oni eutanazują swoje ptaki właśnie przez skręcenie karku (zwykle zlecają to bo.... znajomy mówił ; )
@noHuman: A to też nie dla wszystkich, bo w miastach są raczej szczury, a koty raczej nie polują na szczury.