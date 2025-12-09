Filip Chajzer znów chajzeruje. A prawie udało mu się rok wytrzymać.
Chajzer zrobił sobie zęby u stomatologa na hollywódzką biel. Za darmo, tzn w zamian za oznaczenie na instagramie. Później przyprowadził dwie znajome na darmowy zabieg. Mało? Chciał załatwić darmowe zęby dla dostawcy kebabów ale lekarz odmówił - wtedy Chajzer zaczął mówić, że zęby mu gniją. X Dokoboji
Problem w tym że o ile można nie lubić Pana Trafidło, za styl (osobiście mi średnio odpowiada). To nie można mu zarzucić tego że do WSZYSTKIEGO DOSZEDŁ SAM, swoją ciężką pracą. Miałem kiedyś wizytę u Pana Trafidło, i oprócz tego że włączył (po zapytaniu czy nie będzie przeszkadzać) disco-polo, to wypełnienie po kanałówce, od 6
@electroN Może tak było w skrypcie? (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞