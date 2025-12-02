Windows 11 zjada coraz więcej zasobów. Eksplorator kradnie RAM po aktualizacji
Od premiery Windows 11 użytkownicy regularnie krytykują nowy Eksplorator plików, wskazując, że działa wyraźnie gorzej niż jego odpowiednik z Windows 10. Najczęściej wymieniane problemy to wolne uruchamianie, opóźnione wyszukiwanie plików oraz irytujące lagi przy wywoływaniu menu kontekstowegoochucki
Komentarze (113)
Posiadanie 32GB i wykorzystywanie 30% tego nawet przy obciążeniu to kiepskie wykorzystanie
System UŻYWA pamięci nie ZUŻYWA jej.
o k---a, o jezu, co ja teraz poczne, co robic, jak zyc...
wszyscy czworo uzytkownicy windowsa 11 majacy 500mb ramu sa oburzeni
@3mortis: Problem robi się, gdy wszystkie te MB zaczną się zbierać do kupy. Tu 20, tu 30, gdzie indziej kolejne 15. I nagle Windows sam z siebie ciągnie 3-3,5 GB RAM. Dla porównania Linux w zależności od ustawień ciągnie 0,5-1 GB.
Przez takie przyzwolenia później programy czy na przykład gry mają po 150 GB, starsze karty nie są w stanie
wreszcie system którego nie musze sysadminować za darmo, odporny na użytkownika
@T_S_: W notatniku jest.
Odnosze wrażenie cofania się w rozwoju - pamietam jaki był skok w 2016 roku na win 8.1 po przesiadce na SSD. Teraz mimo laptopa z