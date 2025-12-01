Państwowy Tinder pomógłby naszej demografii? Eksperci: to może się udać
Choć Polacy korzystają z aplikacji randkowych, to nie pomagają one w znalezieniu stałego partnera. Czy hipotetyczna niekBrzydka_i_niechciana
Komentarze (209)
Może raczej wsparcie potajemne państwa dla jakiejś rodzimej aplikacji? Niech się nawet uwłaszczy kto ma, ale cel nadrzędny czyli znajdowanie par szybko i na długo ma być realizowany. Nie wiem.
Nie wiem też skąd ten pomysł, bo badania pokazują, że Tinder daje wręcz odwrotne efekty w populacji niż zamierzono.
No ale w przypadku 500+ rządowym ekspertom nie przeszkadzało, że nie zwiększa to dzietności to dlaczego ma teraz stanowić to problem? xD
Ale przydałoby się też np. limit wysyłanych zgłoszeń, żeby wyeliminować desperatów, co wysyłają setki wiadomości kopiuj/wklej do każdej kobiety, sztucznie podbijając ich ego. A na kobiety np. jakiś dzienny limit przesunięć w
a) shadowbanuj profil użytkownika tak długo aż z desperacji z braku par kupisz pakiet premium za miliony
a) sugeruj pary które mają największy potencjał na krótkoterminowy nieudany związek,
A tak na poważnie pewnie synek znanego polityka robi startup i mu zaraz pieniądze z KPO wpłyną na g---o-projekt.
@Vampire007: To państwo robi takie naloty na mężczyzn, między innymi promując dawanie d--y Polek naściąganym przez januszexy mokebiakom, na których czekoladowe dzieci nadal płacą polscy mężczyźni w postaci funduszu alimentacyjnego, socjali itd.
J---ć to, b--ń ręka boska od cipy.
Pierwszy, dosłownie pierwszy pomysł na wykopie, który faktycznie mógłby poprawić demografię. O dzietności decydują kobiety, skoro nasze nie chcą się rozmnażać, znajdźmy takie, które chcą. A w dzisiejszych czasach nawet języków nie trzeba