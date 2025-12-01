Dla ziomeczków do użytku domowego polecam OnlyOffice - odkąd go odkryłem nawet nie myślę piracić Office xd



Aplikacje (Word, PowerPoint, Excel) wyglądają praktycznie 1 do 1 jak te MS, funkcje itp. działają tak samo i przerzucenie się na nie jest łatwiutkie. Rodzicom to poinstalowałem, bo oni korzystają od święta, sam kilka razy w tygodniu coś liczę czy drukuję i też daje radę.