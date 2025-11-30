Ta lokomotywa nie wyglądała tak przy codziennym użytkowaniu, bo zabudowa uniemożliwiała jej codzienną obsługę, co nie zmienia faktu, że to był piękny projekt. Skończyła swoją karierę gdzieś w Berlinie, lub w strefie okupowanej przez ZSRR. U nas do tej pory jest wersja niezabudowana w Wolsztynie.