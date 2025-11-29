Unijne hutnictwo zaczyna się bać niemieckich cen energii. Wytną konkurencję
Unijne hutnictwo zaczyna się bać niemieckich cen energii. Cena energii to jeden z najwyższych kosztów branży. Tańsza energia pozwoli niemieckim hutom oferować bardziej konkurencyjne ceny. Bez porównywalnych warunków nie przetrwamy - mówią swojemu rządowi czescy hutnicy.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
Jak udało im się uzyskać tanią energię pomimo opłat narzuconych przez EU ?
@homofobodaktyl_: To wprowadzi się cła w całej UE z wyłączeniem Niemiec, że co? Nie można tak?
Samodzielnie szczepionek na covid tez nie można było, a Niemcy zakupiły i co im zrobisz?
I jeszcze Niemcy zaczną nam sprzedawać amerykańską stal ze swoją marżą xD
@Czytelnik30: Myślę, że na wiejską to docierają euro z niemiec i w tym problem.