Temat jest bezpośrednio związany z tym zagadnieniem:Update oprogramowania to tak naprawdę wycofanie poprawki która doprowadziła do tego że kod jest znacznie mniej odporny na takie przypadki, co stwierdzono po incydencie w którym samolot (dokładnie tak jak jest to wspomniane w pewnym segmencie tego filmiku), ostatnio zaczął też pikować w dół bo błędnie oceniał parametry lotu.