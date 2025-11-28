Pilna akcja serwisowa. Airbus uziemia tysiące samolotów
Airbus ogłosił natychmiastową aktualizację oprogramowania dla tysięcy samolotów z rodziny A320 po incydencie związanym z awarią systemu sterowania lotem. Decyzja może spowodować poważne zakłócenia w ruchu lotniczym, zwłaszcza przed jednym z najbardziej ruchliwych weekendów podróżniczych w USA.gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
w dużym uproszczeniu - jeśli jest problem to z oprogramowaniem - boeing chciał oprogramowaniem naprawić z-----ą konstrukcję samolotu
https://www.youtube.com/watch?v=AaZ_RSt0KP8
Update oprogramowania to tak naprawdę wycofanie poprawki która doprowadziła do tego że kod jest znacznie mniej odporny na takie przypadki, co stwierdzono po incydencie w którym samolot (dokładnie tak jak jest to wspomniane w pewnym segmencie tego filmiku), ostatnio zaczął też pikować w dół bo błędnie oceniał parametry lotu.
Tylko te z konkretnym P/N i konkretną modyfikacją wymagały wgrania innej wersji softu.
A320 wyprodukowano ponad 10 tysięcy sztuk więc nawet 2-3% floty to setki maszyn.
A próbował pan wyłączyć i włączyć? :)
@Mczn: throttling, obniżenie taktowania, obniżenie napięć rdzenia itp..
Wersja ang. (oryg.):