TOP 10 najbardziej absurdalnych pomysłów urzędników! RANKING
Lustro w Kielcach za 86 tysięcy. Owca Janina w Krakowie - aktorka za 6 tysięcy złotych za godzinę. Warszawskie jajo z gipsu za 250 tysięcy złotych. Katowicka strefa relaksu pod estakadą. Lapidarium na Urysnowie. Zimne termy w Lidzbarku Warmińskim. Odblaskowe ludzki z Częstochowy.ochucki
120 mln na nowe samoloty dla Straży Granicznej, a nikt nie potrafi nimi latać.
Pieniądze wydane, maszyny stoją, kadr jak nie było, tak nie ma.
@Seno909: ale to chyba juz lata ? c'nie ? https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/kolejne-dwa-nowe-l410-juz-w-sluzbie-sg-zdjecia-25830.html
A tutaj niemal zerowe ryzyko, niemal zerowy kapitał i cyk co kilka miesięcy można se robić przetarg na jakieś g---o za kilkaset tysięcy, a potem cyk przetarg aby to g---o usunąć i tak powoli się życie toczy w tej Bolzdze.
Pamiętam jak jakiś wykopek mi pisał, że nie ma wałów bo przecież nikt nie
Ciekawe czy mozna srać do Wisły jak pewien znany pan xD
