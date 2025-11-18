Zaginęła skazana dziennikarka. Relacjonowała początki pandemii
Chińska dziennikarka Zhang Zhan zaginęła. Organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) informuje, że została przeniesiona z aresztu w Szanghaju w nieznane miejsce po skazaniu jej na cztery lata więzienia. Zhang wcześniej odbyła wyrok za relacjonowanie początków pandemii Covid-19.gerwazy-oko
