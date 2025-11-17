UE bierze się za paczki z Chin. Nowy podatek już w przyszłym roku
Unia Europejska planuje szybciej opodatkować paczki z Chin, uderzając w popularne platformy takie jak Shein i Temu.ObserwatorGospodarczy
Komentarze (97)
@mimmo: Do tego między innymi doprowadzi przeniesienie absolutnie całej produkcji do Chin "bo tam taniej" i kupowanie ich dóbr bez żadnych podatków.
@Flavius_Claudius_Iulianus: kupią te same za 3x na alledrogo.
Poszukajcie w domu czegokolwiek, co nie jest wyprodukowane w Chinach xD
katastrofalne wręcz
tak zapewniają eksperci w tvn i gazwybie, jak mowa jest o cłach Trumpa
że tylko ekonomiczny analfabeta wprowadza cła
to Unia nie wie że cła takie złe?
@Wacek1991: dokładnie tak
jak Trump nakładał cła na Chiny to był lament że ceny wzrosną
jak EU nakładała cła na auta elelktryczne z Chin, to lamentu nie było. Nawet po stronie promującej jakoby "ekologiczne"
niezależny od strony, od 20 lat obie strony kochają neoliberalizm
nawet alt-lefty jakoś zapomniały że walczyły z globalizmem gospodarczym odkąd je odgórnie przestawiono na tematy elgiebete
@fullmonty: kupuj. U nich prawdziwy black friday, a nie black frajer w naszych jauszeksach xD
SUL ZIEMI BOLZGIEJ, HIOB PCIEMBJORCZOŚCI, NIKT NIE CHCE OD NIEGO KUPYWAĆ za 3x tyle tego samego co u Pana Chińczyka.
I teraz nagle pieprzenie, że tam wyzysk za miskę ryżu, że produkcja śmieci itd. G---O PRAWDA, to było
Cła na rzeczy z chin:(które są wysyłane z chin!)
Elektronika (telefony, laptopy, konsole, smartwatche): 0% cła
Akcesoria
Chiny figurują tam jako kraj rozwijający się. ROTFL!
UPU - Universal Postal Union -- organizacja, która zrzesza wszystkie poczty krajowe na świecie (łącznie z Koreą Północną), która określa stawki przesyłek z dowolnego urzędu pocztowego do dowolnego innego urzędu pocztowego, serio.
I ma taką politykę, że koszt przesyłki z kraju zaklasyfikowanego do grupy "rozwijające się" do kraju z grupy "rozwinięte" są w większości pokrywane przez pocztę kraju rozwiniętego.
Przegląd klasyfikacji krajów robią raz na parę lat (7 czy
@Polinik: to w takim razie niech ich zrobią krajem w ogóle nie rozwiamjającym się, jeśli na to przyspieszyć wyglebienie tej przechowalni starych trupów.