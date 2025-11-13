Koniec tanich zakupów w Chinach? UE uderza w platformy internetowe
Unia Europejska planuje szybciej niż zakładano wprowadzić cła na tanie przesyłki spoza Wspólnoty, głównie z Chin. Nowe przepisy mogą wejść w życie już w pierwszym kwartale 2026 rokuLazaro
Komentarze (98)
ummm ale jak to cła? cła wprowadzał pomarańczowy idiota, debil, ekonomiczne analfabeta Drump i wtedy wszyscy doskonale wiedzieli że cła to zło, niszczą gospodarkę i zapłacą je tylko konsumenci
a tu unia robi to samo? czemu ci sami eksperci od ekonomii co grzmieli na Trumpa w TVN i gazwybie nie grzmią teraz na unię?
Walic UE!!!
Chyba ze kupujesz setkę gumek recepturek.
Unia Europejska powinna zostać zniszczona!
"Co dalej?
Komisja Europejska proponuje wprowadzenie jednolitej opłaty w wysokości 2 euro za każdą paczkę spoza UE"
Zgadnijcie kogo ma zasilić opłata. Budżet danego kraju, czy też popłynąć prosto do brukselskiego koryta? Żeby mogli sobie wymyślać kolejne totalitarne pomysły.
najpierw niech się zajmą tym... a nie, dowalili 90% cel klimatyczny i hejnał!
To niech unijny rząd też dotuje( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Czy tyle to nie?
* grzmij że Trump to idiota, bo wprowadza cła, "a to przecież niszczy gospodarki!"
* wprowadź zielony wał i drogie ceny energii
* wyeb wszystkie zakłady produkcyjne do Chin
* doyeb cła na towary z Chin