Operator elektrociepłowni padnie przez ETS?
Prawie ćwierć miliarda zł kary dla operatora elektrociepłowni. Przez ETS Będzin padnie, a mieszkańcom grozi wstrzymanie.szejset-66
Elektrociepłownia padnie bo nie płaciła obowiazkowych opłat, nawarstwiły się i teraz będzie ich egzekucja. Nie ważne czy to ETS, ZUS czy podatek od nieruchomości. Jak się nie płaci to dług rośnie i wpadają odsetki.
Przez lata ETS był taki fajny bo byla ekstra kasa na kiełbasę wyborczą. A wykopki sie cieszyły, że PiS dotrzymuje słowa. Takie dumne z 500+ bo dzieki temu bedzie wiecej dzieci ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Zatem zakład stwierdził, że ma w------e na obowiązkowe certyfikaty, a teraz polexit, bo trzeba zapłacić zaległości? Niezły fikołek.