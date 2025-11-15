Matka z Gliwic ma oddać 17000 zł z 800+ do ZUS-u. XD
Matka dwojga dzieci z Gliwic została zobowiązana do oddania 17000 zł, które otrzymała w ramach świadczenia 800 plus. Powodem jest równoległy wniosek o wsparcie złożony przez ojca dzieci.gerwazy-oko
Ojciec jak najbardziej miał prawo do złożenia wniosku o świadczenie. Zawiniły raczej procedury.
Jednak w tym wszystkim jedno mnie rozwala. ZUS może sobie kraść nasze pieniądze ile wlezie. Masz nadpłatę to mówią "trudno" i Ci nie oddadzą a sąd im może g---o zrobić. Ale już w druga stronę trzeba zwracać? A czemu
https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/opieka-naprzemienna-a-swiadczenie-800-plus-wazny-wyrok-dla-tysiecy-rodzicow,549387.html
W skrócie: niespójne prawo, prawdopodobnie zj....ł ZUS ale
.... skoro dziecko po wspólnych ustaleniach miało spędzać połowę czasu z tatą to droga mamo wypadałoby chyba dzielić się po połowie pieniędzmi, które się dostaje za opiekę nad dzieckiem a nie za to, że dziecko się "sądownie posiada". Stawiam stówę, że ojciec złożył taką propozycję byłej żonie ale usłyszał to co usłyszał więc się wk....ł i poszedł do sądu.
Ojciec złożył wniosek o połowę świadczenia 800+, matka złożyła 800+ na nią.
Czyli dostawała 800+ i 400+, ale nie szła wyjaśniać sytuacji, bo wpadało więcej kasy? Onet wiadomo po czyjej stronie, ale do kogo kobieta niby ma teraz pretensje?
Matka dostawała pełne 800+ na dzieci, ojciec złożył wniosek o połowę. ZUS w pierwszej i drugiej instancji stwierdził że należy się tylko matce, więc matka uznała że temat zamknięty. Jednak ojciec odwołał się do sądu, i ten już stwierdził że jednak połowa powinna być dla ojca
Pretensje do ZUS są słuszne, bo działał wbrew prawu(co potwierdza
Kukułczy kraj. Może i dwóch rodziców po rozwodzie wychowuje dziecko, ale ZUS i tak wiedział swoje.
Jak można pojechać na wycieczkę, zapłacić za siebie z zarabianych pieniędzy a za dzieci z 3 miesięcy 800+ to kasy brak.
Dzieci
Standardem jest tłumaczenie "a bo nas nie stać" gdy dziecko przychodzi do szkoły w dziurawych butach, bez śniadania, nie ma zeszytów czy czego tam. Odpowiedź jest jedna: wszystko drogie, a nas nie stać.
Ale wystarczy wziąć takiego rodzica na rozmowę, wspomnieć o 800+ i zainteresowaniu sytuacją PCPR czy kogo tam, a w cudowny sposób dziecko następnego dnia przychodzi do
Dobre sobie :)
Btw w tym kraju, wystarczy że oboje rodziców ma pełnie praw rodzicielskich, żeby jedna ze stron musiała zwrócić świadczenie. Poczekacie zobaczycie...jak tylko temat się rozniesie to huk pękających dup, zaleje matczyne facebooki :)