Boczek z Lidla wycofywany ze sprzedaży. W produkcie wykryto groźną bakterię
@LukCzu: TAK! Ale tylko jak będzie w promocji.
https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-wykrycie-obecnosci-bakterii-listeria-monocytogenes-w-partii-bekonu-w-kostce-wedzonego-wieprzowego
@Noct: takim zakładem do produkcji żarcia z warzyw może być własna kuchnia. Ubojni niestety nie można sobie urządzić.
Wykryto bakterię a nie cholerę