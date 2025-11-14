Hity

tygodnia

Szpital w Kaliszu zatrudnia ginekologa za 2,5 mln zł rocznie. "Jest unikalny"
3126
Pszczyna dyskryminuje chłopców w podstawówce za unijne pieniądze
3026
Dwie wanny za 800 000 złotych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
2533
Znów ci sami ludzie zorganizują jarmark w Krakowie
2425
Koniec 800 plus oraz 13. i 14. emerytury? Petycja już w Sejmie
2444

