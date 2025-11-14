Wedle zapewnień resortu kultury, koszty poniosą nie konsumenci, a producenci.

Pokaż całość

Oczywiscie, tak samo jak produceni napojow słodzonych wzieli pokornie na siebie, a klient nic nie dopłacil. Czy w ministerstwie siedzi ktoś tak naiwny, czy tak beczelny? Poza tym mamy rok 2025, a nie lata 90. Nikt się nie bawi w ściąganie pojedynczych plików muzycznych, skoro w cenie 2 kaw na mieście ma dostęp do biblioteki 100 000 000 utworów. Walenie w ch...