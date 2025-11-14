niestety nigdzie nie można zgłosić samochodu. B----l jaki panuje w tym mieście pod prezenturą prezentera mieszalskiego z 8 gwiazdkami na czole, głównego rapującego dachowca krakoskiego, uwielbiającego zwiedzać ze swoją świtą kolesioską miasta z metrem na koszt podatnika, oraz wyjca na rynku z odmrożoną marylką, jest ogromny. Korki przez rozkopane w całym mieście ulice, zabudowa korytarzy powietrznych przez deweloperuchów, a teraz jeszcze inba z rozbebeszonym budynkiem miastoprojektu i objeżdżającym Rynek Główny Ojcem Chrzestnym Pokaż całość