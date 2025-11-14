Nie zgłosisz samochodu? Nie wjedziesz do Krakowa od 1 stycznia!
1 stycznia w życie wchodzi w Krakowie Strefa Czystego Transportu. To niespełna dwa miesiące. A system by to zgłosić nie działaLardor
SCT + opłata za parking, a komunikacja miejska typu tramwaj najdroższa w PL praktycznie, P+R nie istnieje.
Jak zwykle utrudnienie ludziom życia, niech się zajmą lepiej developerami którzy robią sobie co chcą, banda debili
Do tego nie wszystkich stać na nowsze samochody, rozumiem że d-------e im opłat spowoduje że nagle kupią lepsze?
Takie volvo xc70 w skórach, blis, automat, diesel, zadbane. To pytanie moje: Gdzie w tym
@hiperchimera: Opel Corsa 2005 rok, benzyna, jeżdżące, cena 1500zł: https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/opel-corsa-ID6HKfqe.html Czyli mieści się w normie SCT.
Mam nadzieję, że zamieniając 21 letni samochód na 20 letni samochód nie oczekujesz że będzie "nówka sztuka", garażowany i 50 tys przebiegu... Zamieniasz złom na złom tylko mieszczący się w normach.