Pan Krzysiu walczy o utrzymanie sklepiku
Pan Krzysztof przyznaje, że prowadzenie małego sklepiku kosmetycznego w dzisiejszych czasach to prawdziwe wyzwanie. - Na szczęście mam kochającą żonę, która dokłada mi się do opłacania składek ZUS. Dzięki temu wciąż mogę prowadzić mój ukochany sklep mówi właściciel Magdaleny. Czymś naprawdę wyjątkpolskapress84
Komentarze (42)
@NightRock: tylko ze na dłuższą metę zostaniesz tylko z Rossmannem, Biedronką czy Lidlem. Będziesz jadł jeden produkt, w dodatku drogi.
Konkurencja jest bardzo ważna
PRL to czasy słusznie minione
@K-S-: bardziej mu się opłaci
Od dziecka dokładam do interesu.
W zasadzie to tu nie pracuję tylko siedzę
Nierentowny to jest przez ZUS, który płacisz czy też zarobiłeś, czy też nie w jakimś chorym ryczałcie.
ZUS powinien być % jak w Czechach. Tam jest 14%, zarobisz 100zł, to płacisz 14% ZUS od tego i tyle.
Państwo Polskie jest dobre w gnieceniu mrówek. Co kogo boli, że zapłaci niski ZUS w pewnych okresach działalności? Lepiej by szedł na zasiłek?
Bo mam wrazenie, ze utrzymanie drog/wszelkich służb/administracji kosztuje tyle ze mozesz nieprawidzwie uwazac sie za tego utrzymujacego transfery socjalne.
Temat bardzo skomplikowany i pewnie doktorat by z tego mogl zrobic :D ale ta powszechna pewnosc utrzymywania socjali?