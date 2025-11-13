Ciekaw jestem jak tutaj ma się dysonans poznawczy u ludków.

Ogólnie gawiedź zgodnym chórem jest za pozostaniem w Unii, bo przecież "piniondze dajo na rozwój, przynajmniej łapówkarstwa nie ma (u nas mniej, kieszenie otwierają się w Brukseli), mało kto chyba zdaje sobie sprawę z tego, że pierwsze kilka dekad UE to był teaser. Teraz jest wersja właściwa, czyli technokratyczny, kumunistyczny obóz koncentracyjny.

W zasadzie jeśłi wierzyć na słowo ludkom z WEF, to Pokaż całość