Myśleliście, że Chat Control to już przeszłość? Nic bardziej mylnego!
Chat Control przechodzi tylnymi drzwiami i mało kto zdaje sobie z tego sprawę. W tej chwili jedynym środkiem zapobiegawczym jest weto rządów państw UE.Grymas1000lecia
Komentarze (26)
Zamordyzm i kontrola pod przykrywką ratowania dzieci, nowe nie znałem.
Za " moich czasów " wystarczyło wysłuchać nudny film na godzinie wychowawczej żeby być bezpiecznym jako dziecko w internecie.
Sądząc po ilosci materialow ecpu to raczej jakis problem wystepuje, a oni łapią i tak tylko ulomow
Wystarczy nawet spojrzeć, jak wielu ludzi płaci praktycznie tylko i wyłącznie "elektronicznie". Większość społeczeństwa takie rzeczy ma gdzieś, a ludzi, których nagłaśniają takie rzeczy, nazywają szurami i foliarzami.
żeby takie głupie ustawy przepychać - to się w pale niemieści...
@LadySandra:
Byłem przeciwko, ale to potężny argument ZA ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ogólnie gawiedź zgodnym chórem jest za pozostaniem w Unii, bo przecież "piniondze dajo na rozwój, przynajmniej łapówkarstwa nie ma (u nas mniej, kieszenie otwierają się w Brukseli), mało kto chyba zdaje sobie sprawę z tego, że pierwsze kilka dekad UE to był teaser. Teraz jest wersja właściwa, czyli technokratyczny, kumunistyczny obóz koncentracyjny.
W zasadzie jeśłi wierzyć na słowo ludkom z WEF, to
Potem nikt juz nie bedzie protestowal jak zredukuja emisje o 90% a na samym koncu ty jestes sladem weglowym, ktory trzeba zlikwidowac (moze nie doslownie) i zastapic pontoniarzami z Afryki.
@manstain: i po co?
zalozmy ze masz racje, istnieje swiatowy spisek zeby wyeliminowac bialych ludzi i zastapic europe pontoniarzami
po co? latwiej ich kontrolowac niz bialego janusza z brzuskiem na minimalnej ktory nie robil protestow od dekad bo sie boi i tylko siedzi przed monitorem piszac glupie komentarze?
W pierwotnej wersji projektu Komisji Europejskiej z 2022 r. planowano obowiązkowe skanowanie wszystkich prywatnych wiadomości, również tych szyfrowanych end-to-end co faktycznie oznaczałoby powszechny nadzór nad komunikacją obywateli.
Natomiast obecny kompromis usuwa całkowicie obowiązek wykrywania treści (Articles 7–11). Zostaje jedynie dobrowolne skanowanie, które firmy mogą prowadzić jeśli same tego chcą i mają