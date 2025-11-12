Niemcy blokują polskie filmy o katastrofie Heweliusza
YouTube na żądanie niemieckiego towarzystwa zablokowało wczoraj polskie filmy o katastrofie, nawet te sprzed wielu lat. Oficjalnie z powodu naruszenia praw autorskich.rybikcukrowy
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Komentarze (33)
najlepsze
1. Niemcy nieprawidłowo przeprowadzili akcję ratowniczą, ratownik nie schodził po linie do rozbitków
2. Zabili kilka osób przewracając tratwę
3. Niemiecki statek poszatkował kilku rozbitków śrubą
4. Niemcy nie przekazali pełnych nagrań z dnia katastrofy tylko to co sobie sami wybrali do przekazania
@rybikcukrowy: w powiązanych jest link do posta z informacją o zablokowaniu filmu, a nie film
A nieoficjalnie?
@tdv26: do czego? do katastrofy?