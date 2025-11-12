Co za historia, nad Morskim Okiem znów zapadł zmrok! 30 turystów alarmowało TOPR
Dramat nad Morskim Okiem w Tatrach! Turystów znów zaskoczyła noc. W poniedziałek wieczorem 30 osób czekało na wozy konne, które ich zwiozą na dół. Nie doczekali się, bo już było ciemno. Musieli zewrzeć szyki i zejść mówi Krzysztof Długopolski, ratownik TOPR.niepopularna-opinia
@Mircore: Po godzinie od kolacji w schronisku? Szybko poszło. Halina chyba nie była zbyt lubiana.
Proponuję dla wszystkich medal "Za odwagę"
- Byli na Włosienicy, zgłaszali, że konie już nie jeżdżą, jest ciemno, a oni są zmęczeni, daleka droga przed nimi. Że nie przygotowali się na takie zakończenie wędrówki - mówi Krzysztof Długopolski, ratownik TOPR. Podkreśla, że nikomu z tej grupy nic się nie stało, nikt nie
Źle zrobili że schodzili, na górze mogliby się opalać całą noc ( ͡° ͜ʖ ͡°)