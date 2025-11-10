Użytkownik robota sprzątającego zabronił mu szpiegowania...
...więc producent w ramach serwisu go trwale wyłączył. Krótki film o tym, co może znajdować się w urządzeniach IoT i ich podwójnym przeznaczeniu.KarmazynowyAstrofizyk
Komentarze (16)
@andrzej67: Tak, ale to nie chodzi o służbę "właścicielowi". ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@funeralmoon: masz absolutnie racje, XD, gdyby tylko producent poinformował o tym na opakowaniu urządzenia albo w napisał w opisie urządzenia w necie, to pewnie nie byłoby problemu.