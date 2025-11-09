Co ty p--------z?Facet zaatakowal jednego z dwóch policjantów. JJakij reakcji sie spodziewałeś? Że ten drugi zadzwoni po patrol o sam schowa sie w szafie?Wiesz jaki jest "plus" zaatakowania patrolu policji? Że drugi policjant jest już na miejscu.Nie mow, że myślałeś, że policjanci pracują parami dlatego żeby nie bylo smutno im w pojedynkę?