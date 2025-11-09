"Policjanci zastrzelili nożownika w Wielkopolsce"
"Policjanci z Pobiedzisk (Wielkopolskie) zastrzelili mężczyznę, który zaatakował policjantkę nożem - poinformował w niedzielę rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Życiu funkcjonariuszki nic nie grozi."paramedix
Komentarze (82)
najlepsze
@ENDRIU444: W Teksasie jest też Cejrowski i gejowskie rancha. Nie szukałbym wzorców prawnych w dzikiej Ameryce.
@Poludnik20: Ok, mam nadzieję że gdy jakiś imigrant będzie dźgał cię nożem, to policjant weźmie pod uwagę wszystkie te uwarunkowania i zainterweniuje słownie prosząco o zaprzestanie napaści.
Aha i wszystko jasne
Bo jakby zaatakował normalnego obywatela to byłby chroniony przez to panstwo z g0wna
Co ty p--------z?
Facet zaatakowal jednego z dwóch policjantów. JJakij reakcji sie spodziewałeś? Że ten drugi zadzwoni po patrol o sam schowa sie w szafie?
Wiesz jaki jest "plus" zaatakowania patrolu policji? Że drugi policjant jest już na miejscu.
Nie mow, że myślałeś, że policjanci pracują parami dlatego żeby nie bylo smutno im w pojedynkę?
śmieci się same wyniosły
Szybkie sprawdzenie faktów, czy została faktycznie zaatakowana. Jeśli tak, to chwast wyrwany, śledztwo do zamknięcia, sprawa do umorzenia.