Zlikwidują nowy, nieużywany basen bo się nie opłaca!
Ciekawe kto za to odpowie? Bo ktoś odpowie? Prawda? To co po co go wybudowali?mattmd
Komentarze (24)
A tak na poważnie to zobaczcie, że to nie ustrój jest problemem, ale ludzka mentalność. Wystarczy żeby ludziom dać nie swoje pieniądze i nie na swoje potrzeby żeby zostały wydane bezcelowo i nieoszczędnie, a co robią urzędnic, no własnie wydają nasze pieniądze "na nas".
Tylko czy ona będzie się opłacać??? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Spoko... Najwyżej przerobimy ją na skatepark... ¯\(ツ)/¯
"- Mamy już pomysł pod kątem obrony cywilnej – dodaje starosta. – Chcemy tam stworzyć Ośrodek Szkoleniowo-Obronny. W Marcinkowicach jest silny kompleks klas mundurowych, które świetnie funkcjonują. Aż się prosi, żeby coś takiego tam powstało. Elementem wiążącym byłaby nieźle funkcjonująca tam strzelnica, która byłaby też rozbudowana."
Jest basen, a będzie strzelnica!
Podwodna!
Przyszedł dyrektor, spojrzał w Excela że utrzymanie systemu kosztuje rocznie kilkadziesiąt tysięcy... I nawet go nie włączył, tylko kupił do drzwi zwykłe klucze, a system elektroniczny sobie gnije i się kurzy ;)