Naprawdę ktoś jest na tyle głupi i naiwny, że wierzy w to, że takie rozmowy nie są dostępne dla twórców? Czy ktoś jest na tyle nawiny, że myśli iż jego rozmowy na jakiś facebookach i innych tego typu portalach są anonimowe? Że windows cię nie śledzi od początków jego powstania odkąd masz podłączony Internet?



Dla mnie było by zdziwnie, gdyby tego nie zrobili i wtedy byłbym naprawdę w szoku.