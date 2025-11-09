Problemy z zabezpieczeniami ChatGPT. Do sieci trafiły poufne rozmowy
Poufne rozmowy użytkowników ChatGPT trafiły do jednego z narzędzi Google. Choć OpenAI przeprosiło za zamieszanie i poinformowało o dość szybkim naprawieniu usterki, istnieje spore ryzyko, że sytuacja mogła się utrzymywać nawet kilka miesięcy.android_com_pl
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 23
- Odpowiedz
Komentarze (23)
najlepsze
ChatGPT czy Metra kradli wszystkie treści nawet z warezu...
Midjoruney ponad 16 tys pozwów zbiorowych od artstów co rozpoznawali styl malowania i podobizny swoich prac przez ai..
I najlepsze że teraz na tej kradzieży zarabiają i każą sobie płacić to tak jak bym jak ukradł z 20 taksówek i teraz sobie zrobil własną sieć taxi :P każąc sobie płacić
Tyle to im udowodnili, że wyciekło ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Nie jest to prawdą, to fejknius.
- Rozwiń.
- Rozmowy z modelem ChatGPT nie są poufne.
Dla mnie było by zdziwnie, gdyby tego nie zrobili i wtedy byłbym naprawdę w szoku.
Jeszcze się potrafią tym chwalić. Ostatnio dowiedziałem się, że dużej firmie budowlanej z Łodzi, która buduje hale przemysłowe kalkuluje ceny i sporządza oferty handlowe AI, a na serio pochylają się nad sprawą dopiero przy sporządzaniu umowy i wychodzą czasem różne kwiatki xDDD