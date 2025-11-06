Masowy odstrzał niedźwiedzi na Słowacji. Ekolodzy interweniują
Od kwietnia do końca października 2025 roku na Słowacji odstrzelono 201 niedźwiedzi brunatnych - poinformowała Państwowa Ochrona Przyrody. Ministerstwo środowiska dodało, że na pograniczu polsko-słowackim zginęły tylko dwa osobniki. Decyzja o masowym odstrzale budzi kontrowersje i sprzeciw organizarybak_fischermann
Komentarze (28)
Kiedyś u nas próbowano je przeszczepić, ale one wracały na Słowację, część z nich nadal migruje między naszymi krajami, bo przecież pojęcia granicy nie znają, w wakacje jeden z nich skonał u nas, mając kilka
Lewary po mikroblogu zaczęły mocniej nak00rwiać w główną. Nie wierzę, że na świecie jest aż tyle osób z takimi poglądami... jeśli tak to cieszę się, że mam swoją bańkę w której żyję i jest mi dobrze - wśród bliskich. Pozdrawiam normalnych :)