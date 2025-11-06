Zdemontowano napis, który upamiętniał zamordowanych mieszkańców Pragi
Z postumentu na placu Wileńskim usunięto napis, który przypominał o ofiarach Rzezi Pragi z 1794 r. Mieszkańcy są oburzeni. Demontaż napisu odbył w przededniu 231. rocznicy wydarzenia, które pochłonęło życie blisko 20 tys. ludzi.PrzegladPraski
A tu wyjaśnienie dlaczego to usunięto:
@Gigamesh: dla warszawiaka inne miasta nie istnieją. to fakt nie opinia
@tenloginnieistnieje: No chyba, że akurat byli w służbie Rzeczpospolitej.
https://www.national-geographic.pl/historia/kozacy-w-sluzbie-rzeczpospolitej-jak-nekali-tureckie-wybrzeza/