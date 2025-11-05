ten sklep to jedno wielkie oszustwo. kiedyś chcieli mnie oszukać na ubezpieczenie sprzętu, mówili ze nie dostane rat ja nie wykupie ich specjalnego ubezpieczenia, chyba sprzedawcy maja procent od tych ubezpieczeń bo byli bardzo natrętni z tym, ostatecznie kupiłem za gotówkę i juz nigdy wiecej tam nic nie kupiłem oraz nie kupie nigdy juz nic.