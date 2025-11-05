"Promocje" w Media Expert - użyj kodu rabatowego, by zapłacić.... więcej!
Tylko do 11.11 masz możliwość dodania napiwku do zamówienia dla Media Expert!lukasz5026
Komentarze (17)
najlepsze
Powiedzialem zeby mi to samo powiedzieli jak dala im telefon. Juz nie trzeba bylo ubezpieczenia : >
Babka w szoku, od razu mi mówi, że bank zgodził się na tą wyższą kwotę i teraz pewnie odmówi.
Pytam babki, dlaczego
To tak jak w kolejce dojazdowej - idę do konduktora:
Ja: Poprosze bilet ulgowy - mam zniżkę.
K: Ale cały jest tańszy! xd
Nikt cie tak nie wyd.... jak mediaexpert, czy tez januszexpert.
Jesli nie ma bardzo bardzo korzystnie cenowo oferty wzgledem innych sklepow (jak np na pixele), to w zyciu bym nic od nich nie wzial.
