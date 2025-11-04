Kanclerz Niemiec chce, by Syryjczycy wracali do ojczyzny
Friedrich Merz chce wznowienia deportacji do Syrii. Zapowiada osobiste rozmowy z Damaszkiem. Wojna domowa w Syrii dobiegła końca. Nie ma już żadnych powodów, by Syryjczycy otrzymywali azyl w Niemczech, dlatego możemy rozpocząć ich powroty powiedział lider CDU.plackojad
- #
- #
- #
- 63
- Odpowiedz
Komentarze (63)
najlepsze
@nirvikalpasamadhi: z tym lepiej to bym dyskutowal. USA robila (czas przeszly) to lepiej.
To w końcu byli uchodźcy, czy jednak migranci? ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■