Zabił dziecko i uciekł. Sąd nie widzi powodu do odebrania mu prawa jazdy
Szokujący wyrok: zabił 8-letnie dziecko i uciekł. Sąd nie widzi powodu do odebrania mu prawa jazdy
A teraz drogie dzieci pora na wieczorną bajkę: Żyjemy w państwie prawa i równości. Dobranoc.
- Sąd skazuje pozwanego na 4 lata więzienia i nie odbiera mu prawa jazdy....
- Weź, się, tato...
U nas sędziowie prawie nikogo się nie boją. Na pewno nie instytucji państwa. Działają wśród nich bezkarnie złodzieje, pijacy, szpiedzy. I nic. Więc na pewno
Gdyby był kobietą to... oh wait